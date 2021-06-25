ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.06.2021 07:03
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/05/2021 tarih ve E-12233903-325.08-6084 sayılı izni ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ile Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, 25.06.2021 tarihi itibarıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944048
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.416
En Düşük
1.405
18:058,7065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7087
En Düşük
8,7005
18:0510,4075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4087
En Düşük
10,3876
18:05497,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 497,06
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,13
En Düşük
496,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|7,81
|101.787.008
|% 10,00
|
|CASA
|130,90
|19.049.898
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,49
|28.970.610
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|2.149.825
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|341.927
|% 10,00
|
|CEOEM
|13,49
|148.621.669
|% -9,95
|
|SNKRN
|28,88
|442.711
|% -6,54
|
|EUHOL
|3,23
|9.165.051
|% -6,10
|
|TSGYO
|3,18
|21.920.117
|% -5,92
|
|FLAP
|2,57
|27.735.729
|% -5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|THYAO
|14,61
|1.005.894.861
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|HALKB
|5,24
|465.477.308
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6977
|8,7065
|% -0,03
|
|Euro
|10,3928
|10,4075
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,0785
|12,1391
|% -0,10
|
|Frank
|9,4432
|9,5001
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3135
|2,3251
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|