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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.08.2021 14:17



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 28.02.2018

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 31.07.2019 31.07.2019
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 31.07.2019 31.07.2019
KATILIM 50 GETİRİ 10 31.07.2019 31.07.2019

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 02.01.2017 23 Hayır
Ersin PAK Fon Kurulu Üyesi 02.01.2017 16 Hayır
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 02.01.2017 16 Hayır
Emrah Ayrancı Fon Kurulu Üyesi 22.06.2021 19 Evet
Murat İMAN Fon Kurulu Üyesi 17.06.2020 23 Evet




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960945


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ULAS 3,85 16.111.215 % 10,00  
UTPYA 22,22 1.338.795 % 10,00  
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Altın Gr. 485 485 -2,21  
Cumhuriyet 3.218 3.267 -19,00  
Tam 3.197 3.278 -22,56  
Yarım 1.545 1.586 -10,91  
Çeyrek 775 793 -5,46  
Gümüş.Ons 23,92 23,95 -0,10  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,07  
B. Petrol 71,76 71,76 -0,47  
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