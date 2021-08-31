ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 28.02.2018Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 31.07.2019 31.07.2019BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 31.07.2019 31.07.2019KATILIM 50 GETİRİ 10 31.07.2019 31.07.2019Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeTaylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 02.01.2017 23 HayırErsin PAK Fon Kurulu Üyesi 02.01.2017 16 HayırBurcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 02.01.2017 16 HayırEmrah Ayrancı Fon Kurulu Üyesi 22.06.2021 19 EvetMurat İMAN Fon Kurulu Üyesi 17.06.2020 23 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960945BIST