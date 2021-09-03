ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.09.2021 11:01
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.05.2019
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS UZUN 80 07.11.2019 tarih ve 2019/10 sayılı karar 02.01.2020
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 07.11.2019 tarih ve 2019/10 sayılı karar 02.01.2020
BIST 100 GETIRI 10 07.11.2019 tarih ve 2019/10 sayılı karar 02.01.2020
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
FIRAT ŞENSOY 02.05.2018 15.12.2014 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi-(01.06.2012 - 30.11.2014) Finansbank Hazine Bono Masası Yetkili 11 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
SELÇUK YILMAZ 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi ? Kasım 2017 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü - Ekim 2013 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 14 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
FAZLI TAŞKENT 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Hisse Senedi Fonları - Portföy Yöneticisi - Şubat 2018 Alternatif Yatırım Fonları Bölüm Müdürü - Şubat 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 13 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Talha ÖZNARİN 01.09.2021 01.09.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Hisse Senedi Fonları - Portföy Yöneticisi - 2016-2021 Ziraat Portföy Yardımcı İhtisas Personeli 5 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961625
BIST
13:461.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -11,38
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.467
13:468,3025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0284
|Açılış
|: 8,2930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
13:469,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0054
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
13:46484,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,59
|Açılış
|: 484,15
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
486,53
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler13:46
|OYLUM
|4,40
|28.345.978
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|210.650
|% 10,00
|
|FRIGO
|20,58
|59.925.270
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|35.463.223
|% 9,99
|
|DIRIT
|4,31
|801.074
|% 9,95
|
|ISBIR
|98,65
|1.716.609
|% -9,99
|
|KERVN
|0,57
|780.398
|% -8,06
|
|BURCE
|20,42
|6.242.440
|% -6,24
|
|GLRYH
|2,44
|4.112.420
|% -5,43
|
|EDATA
|13,09
|47.935.286
|% -4,94
|
|THYAO
|12,86
|697.520.596
|% -0,31
|
|GARAN
|9,78
|496.956.478
|% -0,81
|
|SASA
|28,70
|280.250.060
|% 1,77
|
|EREGL
|18,18
|248.268.024
|% -1,25
|
|KRDMD
|7,66
|221.170.911
|% -0,52
|
|ZOREN
|1,74
|165.704.802
|% 6,75
|
|ODAS
|1,54
|105.991.669
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,38
|146.592.100
|% -4,42
|
|THYAO
|12,86
|697.520.596
|% -0,31
|
|GARAN
|9,78
|496.956.478
|% -0,81
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3003
|8,3025
|% 0,34
|
|Euro
|9,8511
|9,8559
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,4626
|11,5201
|% 0,41
|
|Frank
|9,0550
|9,1095
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2107
|2,2218
|% 0,48
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|3,34
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.253
|8,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|6,82
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|3,30
|
|Çeyrek
|773
|791
|1,65
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,07
|
|B. Petrol
|73,48
|73,48
|0,45
|