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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.09.2021 11:01



ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.05.2019

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS UZUN 80 07.11.2019 tarih ve 2019/10 sayılı karar 02.01.2020
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 07.11.2019 tarih ve 2019/10 sayılı karar 02.01.2020
BIST 100 GETIRI 10 07.11.2019 tarih ve 2019/10 sayılı karar 02.01.2020

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
FIRAT ŞENSOY 02.05.2018 15.12.2014 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi-(01.06.2012 - 30.11.2014) Finansbank Hazine Bono Masası Yetkili 11 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
SELÇUK YILMAZ 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi ? Kasım 2017 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü - Ekim 2013 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 14 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
FAZLI TAŞKENT 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Hisse Senedi Fonları - Portföy Yöneticisi - Şubat 2018 Alternatif Yatırım Fonları Bölüm Müdürü - Şubat 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 13 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Talha ÖZNARİN 01.09.2021 01.09.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Hisse Senedi Fonları - Portföy Yöneticisi - 2016-2021 Ziraat Portföy Yardımcı İhtisas Personeli 5 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961625


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Tam 3.189 3.269 6,82  
Yarım 1.541 1.581 3,30  
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Gümüş Gr. 6,43 6,43 0,07  
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