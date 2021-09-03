ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.09.2021 11:02
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.05.2019
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 90 18.11.2019 tarih ve 2019/8 sayılı karar 02.01.2020
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 18.11.2019 tarih ve 2019/8 sayılı karar 02.01.2020
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
FIRAT ŞENSOY 02.05.2019 15.12.2014 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi-(01.06.2012 - 30.11.2014) Finansbank Hazine Bono Masası Yetkili 11 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
SELÇUK YILMAZ 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi ? Kasım 2017 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü - Ekim 2013 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 14 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
FAZLI TAŞKENT 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Hisse Senedi Fonları - Portföy Yöneticisi - Şubat 2018 Alternatif Yatırım Fonları Bölüm Müdürü - Şubat 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 13 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Talha ÖZNARİN 01.09.2021 01.09.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Hisse Senedi Fonları - Portföy Yöneticisi - 2016-2021 Ziraat Portföy Yardımcı İhtisas Personeli 5 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961626
BIST
15:251.467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -12,62
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
15:258,2959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0218
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
15:259,8517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
15:25485,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,80
|Açılış
|: 485,36
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
486,53
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler15:23
|OYLUM
|4,40
|33.637.083
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|231.836
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|5.312.113
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.140.949
|% 9,99
|
|FRIGO
|20,58
|72.485.009
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|EDATA
|13,01
|61.793.610
|% -5,52
|
|GLRYH
|2,44
|5.045.116
|% -5,43
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|LUKSK
|48,18
|11.275.665
|% -5,25
|
|THYAO
|12,85
|802.618.474
|% -0,39
|
|GARAN
|9,78
|580.489.344
|% -0,81
|
|SASA
|28,30
|471.796.361
|% 0,35
|
|EREGL
|18,18
|325.255.148
|% -1,25
|
|KRDMD
|7,64
|275.173.465
|% -0,78
|
|ZOREN
|1,75
|215.407.580
|% 7,36
|
|AKYHO
|2,44
|186.722.257
|% -2,01
|
|ODAS
|1,54
|108.569.013
|% 0,00
|
|THYAO
|12,85
|802.618.474
|% -0,39
|
|GARAN
|9,78
|580.489.344
|% -0,81
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2883
|8,2906
|% 0,20
|
|Euro
|9,8505
|9,8553
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,4642
|11,5217
|% 0,43
|
|Frank
|9,0515
|9,1060
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2098
|2,2209
|% 0,44
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|5,11
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|5,00
|
|Tam
|3.185
|3.265
|3,09
|
|Yarım
|1.539
|1.580
|1,50
|
|Çeyrek
|772
|790
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,11
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|73,49
|73,49
|0,46
|