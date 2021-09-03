ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.03.2012Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiKOÇ İŞTİRAK GETİRİ ENDEKSİ 90 02.01.2018 02.01.2018BIST-KYD REPO (BRUT) 10 02.01.2018 02.01.2018Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFırat Şensoy 28.02.2018 15.12.2014 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları ? Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi-(01.06.2012 - 30.11.2014) Finansbank Hazine Bono Masası ? Yetkili 11 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarSELÇUK YILMAZ 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi ? Kasım 2017 Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü - Ekim 2013 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 14 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarFAZLI TAŞKENT 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Hisse Senedi Fonları - Portföy Yöneticisi - Şubat 2018 Alternatif Yatırım Fonları Bölüm Müdürü - Şubat 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 13 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarTalha ÖZNARİN 01.09.2021 01.09.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Hisse Senedi Fonları - Portföy Yöneticisi - 2016-2021 Ziraat Portföy Yardımcı İhtisas Personeli 5 SPF Düzey 3 & Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961628BIST