ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.09.2021 11:09
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.05.2019
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 85 07.11.2019 tarih ve 2019/7 sayılı karar 02.01.2020
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 07.11.2019 tarih ve 2019/7 sayılı karar 02.01.2020
KATILIM 50 GETİRİ 10 07.11.2019 tarih ve 2019/7 sayılı karar 02.01.2020
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
FAZLI TAŞKENT 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Hisse Senedi Fonları - Portföy Yöneticisi - Şubat 2018 Alternatif Yatırım Fonları Bölüm Müdürü - Şubat 2015 Özel Portföy Yönetimi Müdürü 13 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
GÜZİDE COŞAR CERİT 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi - Kasım 2017 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü - Ekim 2014 YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Şubat 2014 Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Ocak 2012 Özel Portföy Yönetimi Bölümü Portföy Yöneticisi 18 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Mürvet Gaye Vural Deran 05.01.2021 05.01.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Portföy Yöneticisi - Ağustos 2017 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü - Ekim 2014 EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü - Ocak 2012 Portföy Yöneticisi 18 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Talha ÖZNARİN 01.09.2021 01.09.2021 -(Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Hisse Senedi Fonları - Portföy Yöneticisi - 2016-2021 Ziraat Portföy Yardımcı İhtisas Personeli 5 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961630
BIST