ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.11.2021 10:17
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 20.08.2014
Fonun Risk Değeri 4
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS TUM 40 02.01.2018 02.01.2018
BIST 100 GETIRI 30 02.01.2018 02.01.2018
MSCI ALL WORLD RETURN 20 02.01.2018 02.01.2018
JP MORGAN GOVERNMENT BOND GLOBAL 5 02.01.2018 (JP Morgan Goverment Bond Global Index) 02.01.2018
BIST-KYD REPO (BRUT) 5 02.01.2018 02.01.2018
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976158
BIST
11:411.618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,38
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.618
En Düşük
1.605
11:419,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0520
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7329
En Düşük
9,6593
11:4111,2874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0650
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:41570,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,89
|Açılış
|: 570,51
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:39
|TSPOR
|6,18
|24.738.997
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,78
|70.145.914
|% 8,18
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,22
|19.542.463
|% 6,57
|
|ERSU
|4,64
|30.107.378
|% -9,90
|
|INVEO
|28,94
|7.827.036
|% -8,42
|
|AKFGY
|5,48
|18.525.521
|% -7,43
|
|KARYE
|13,55
|106.858.182
|% -6,16
|
|YATAS
|13,25
|21.517.544
|% -4,95
|
|SISE
|9,32
|1.135.203.766
|% 3,90
|
|PETKM
|6,85
|861.617.724
|% 0,44
|
|THYAO
|18,28
|770.409.781
|% 1,27
|
|GARAN
|10,73
|705.961.953
|% -0,46
|
|YKBNK
|3,13
|702.119.619
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,13
|702.119.619
|% 2,96
|
|PETKM
|6,85
|861.617.724
|% 0,44
|
|SISE
|9,32
|1.135.203.766
|% 3,90
|
|ODAS
|1,51
|127.616.404
|% 2,03
|
|GARAN
|10,73
|705.961.953
|% -0,46
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7216
|9,7271
|% 0,51
|
|Euro
|11,2745
|11,2825
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,1570
|13,2230
|% 0,50
|
|Frank
|10,6075
|10,6715
|% 0,52
|
|Riyal
|2,5856
|2,5985
|% 0,49
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,04
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,18
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|0,19
|