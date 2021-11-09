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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.11.2021 10:17
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 20.08.2014
Fonun Risk Değeri 4

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS TUM 40 02.01.2018 02.01.2018
BIST 100 GETIRI 30 02.01.2018 02.01.2018
MSCI ALL WORLD RETURN 20 02.01.2018 02.01.2018
JP MORGAN GOVERNMENT BOND GLOBAL 5 02.01.2018 (JP Morgan Goverment Bond Global Index) 02.01.2018
BIST-KYD REPO (BRUT) 5 02.01.2018 02.01.2018




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976158


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 6,18 24.738.997 % 9,96  
DOBUR 84,55 1.367.427 % 9,95  
VERTU 27,78 70.145.914 % 8,18  
KSTUR 228,10 38.777 % 6,84  
GSDDE 4,22 19.542.463 % 6,57  
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11:39 Alış Satış %  
Dolar 9,7216 9,7271 % 0,51  
Euro 11,2745 11,2825 % 0,54  
Sterlin 13,1570 13,2230 % 0,50  
Frank 10,6075 10,6715 % 0,52  
Riyal 2,5856 2,5985 % 0,49  
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11:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 0,04  
Altın Gr. 571 571 3,18  
Cumhuriyet 3.770 3.827 29,00  
Tam 3.751 3.845 28,32  
Yarım 1.813 1.860 13,70  
Çeyrek 909 930 6,85  
Gümüş.Ons 24,36 24,40 -0,09  
Gümüş Gr. 7,62 7,63 0,01  
B. Petrol 83,62 83,62 0,19  
Seans Raporu 11:39
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