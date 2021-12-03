ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Fon Sepeti FonuFonun Faiz İçeriği Faiz içerirISIN Kodu TRYYKEM00417Fonun Halka Arz Tarihi 06.12.2021Fon Tutarı (TL) 5.000.000.000Toplam Pay Sayısı 500.000.000.000Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 19.10.2021Fonun Süresi Fon süresiz olarak kurulmuştur.Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılmaktır. Fon portföyünün yönetiminde ağırlıklı olarak teknoloji temasına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma payları olmak üzere yapay zeka, e-ticaret, sağlık, turizm, alternatif enerji, dijital oyun, yarı iletkenler gibi yükselen sektörlere yatırım yaparak uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fon, orta-uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder.Yatırım yapılacak fonların belirlenmesinde yeni ekonomi ve dönüşüm ekonomisi temalı yatırımlara ağırlık verilir. Fon portföyünde yatırım yapılacak varlık çeşitlendirmesiyle portföyün yoğunlaşma riskleri azaltılır. Teknoloji temasında enformasyon teknolojisi ve iletişim hizmetleri sektörü, finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri, block zincir teknolojileri, medikal teknoloji, biyoteknoloji, yapay zekâ teknolojileri, elektronik ticaret, elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri, teknolojik donanım, yazılım, telekomünikasyon, gibi alt sektörler bazında seçim yapılarak ilgili faaliyet alanının finansal performansını etkin biçimde yansıtacak fonlar tespit edilir. Ayrıca karbon emisyonunu azaltıcı yeni enerji temalarına yer verilirken, öne çıkan sağlık ve turizm, dijital oyun, eğlence ve benzeri sektörlere ilişkin yatırım fonu ve borsa yatırım fonları üzerinden seçim yapılır.Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonlarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Yatırım fonu seçiminde fon stratejisi ile uyumlu, fonun yöneticisinin kurucusu olduğu yatırım fonları dâhil SPK mevzuatına tabi tüm fonlara yer verilebilir.Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföy değerinin en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Bu nedenle, fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz.Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)Fonun Risk Değeri 6Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı borsalarda işlem gören türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri) saklı türev araçlar, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil bono ve altın işlemleri dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaFON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 80-100 Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılma Payına İlişkin İzahnamesi Kurulca Onaylanan Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20 Ortaklık PaylarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20 Kamu ve Özel Sektör Borçlanma AraçlarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)Ters Repo İşlemleri 0-10 Ters Repo İşlemleriTakasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10 Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleriYapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10 Yapılandırılmış Borçlanma AraçlarıAracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15 Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, SertifikalarKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-20 Kira SertifikalarıMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Vadeli Mevduat(TL/Döviz) ve Katılma Hesapları(TL/Döviz)Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Para ve Sermaye Piyasası AraçlarıFON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklığı PaylarıGelir Ortaklığı Senetleri 0-20 Gelir Ortaklığı SenetleriGelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20 Gelire Endeksli SenetlerDİĞER 0-20 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerİpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20 İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerİşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi OranıFon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)0,00452 1,65 0,00452 1,65 2,28Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2020 5,00 95,00Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeTaylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 22.06.2021 23 HayırErsin PAK Fon Kurulu Üyesi 22.06.2021 16 HayırBurcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 22.06.2021 16 HayırEmrah Ayrancı Fon Kurulu Üyesi 22.06.2021 19 EvetMurat İMAN Fon Kurulu Üyesi 22.06.2021 24 EvetFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarF. Azade ONAN 22.06.2021 20Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarNiyazi ATASOY 19.10.2021 2014 - (Devam) Ak Portföy Yönetimi A.Ş.- Bölüm Başanı-Portföy Yöneticisi 18 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarÜmit Şener 19.10.2021 2008 - (Devam) Ak Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi, Müdür 23 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarAlper ÖZDAMAR 19.10.2021 2013 - (Devam) Ak Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 11 SPF Düzey 3 & Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAllianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul (0216) 556 66 66 (0216) 556 67 77 info@allianz.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaAzade Onan Fon Denetçisi (0543) 595 71 59 AZTRFonOperasyon@allianz.com.trElif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0533) 291 19 54 AZTRFonOperasyon@allianz.com.trDiğer HususlarAçıklama * Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.** Fon 6 Aralık 2021 yılında halka arz edilmiş olup, "İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri" başlığında yer alan "2020 yılına ait Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı"na sistemsel zorunluluk nedeniyle yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980922BIST