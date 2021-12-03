ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.12.2021 16:21
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Fon Sepeti Fonu
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
ISIN Kodu TRYYKEM00417
Fonun Halka Arz Tarihi 06.12.2021
Fon Tutarı (TL) 5.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 500.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 19.10.2021
Fonun Süresi Fon süresiz olarak kurulmuştur.
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılmaktır. Fon portföyünün yönetiminde ağırlıklı olarak teknoloji temasına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma payları olmak üzere yapay zeka, e-ticaret, sağlık, turizm, alternatif enerji, dijital oyun, yarı iletkenler gibi yükselen sektörlere yatırım yaparak uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fon, orta-uzun vadede büyüme amaçlı olarak yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder.
Yatırım yapılacak fonların belirlenmesinde yeni ekonomi ve dönüşüm ekonomisi temalı yatırımlara ağırlık verilir. Fon portföyünde yatırım yapılacak varlık çeşitlendirmesiyle portföyün yoğunlaşma riskleri azaltılır. Teknoloji temasında enformasyon teknolojisi ve iletişim hizmetleri sektörü, finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri, block zincir teknolojileri, medikal teknoloji, biyoteknoloji, yapay zekâ teknolojileri, elektronik ticaret, elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri, teknolojik donanım, yazılım, telekomünikasyon, gibi alt sektörler bazında seçim yapılarak ilgili faaliyet alanının finansal performansını etkin biçimde yansıtacak fonlar tespit edilir. Ayrıca karbon emisyonunu azaltıcı yeni enerji temalarına yer verilirken, öne çıkan sağlık ve turizm, dijital oyun, eğlence ve benzeri sektörlere ilişkin yatırım fonu ve borsa yatırım fonları üzerinden seçim yapılır.
Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonlarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Yatırım fonu seçiminde fon stratejisi ile uyumlu, fonun yöneticisinin kurucusu olduğu yatırım fonları dâhil SPK mevzuatına tabi tüm fonlara yer verilebilir.
Sepet fon tanımına uygun olarak fon portföy değerinin en az %80'ini devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Bu nedenle, fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20'sini aşamaz.
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurtiçi ve yurtdışı borsalarda işlem gören türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri) saklı türev araçlar, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil bono ve altın işlemleri dahil edilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 80-100 Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılma Payına İlişkin İzahnamesi Kurulca Onaylanan Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20 Ortaklık Payları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20 Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
Ters Repo İşlemleri 0-10 Ters Repo İşlemleri
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10 Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10 Yapılandırılmış Borçlanma Araçları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15 Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-20 Kira Sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Vadeli Mevduat(TL/Döviz) ve Katılma Hesapları(TL/Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklığı Payları
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20 Gelir Ortaklığı Senetleri
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20 Gelire Endeksli Senetler
DİĞER 0-20 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20 İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 İpoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00452 1,65 0,00452 1,65 2,28
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2020 5,00 95,00
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 22.06.2021 23 Hayır
Ersin PAK Fon Kurulu Üyesi 22.06.2021 16 Hayır
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 22.06.2021 16 Hayır
Emrah Ayrancı Fon Kurulu Üyesi 22.06.2021 19 Evet
Murat İMAN Fon Kurulu Üyesi 22.06.2021 24 Evet
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
F. Azade ONAN 22.06.2021 20
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Niyazi ATASOY 19.10.2021 2014 - (Devam) Ak Portföy Yönetimi A.Ş.- Bölüm Başanı-Portföy Yöneticisi 18 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Ümit Şener 19.10.2021 2008 - (Devam) Ak Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi, Müdür 23 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Alper ÖZDAMAR 19.10.2021 2013 - (Devam) Ak Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 11 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Allianz Tower, Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1, 34750 Ataşehir / İstanbul (0216) 556 66 66 (0216) 556 67 77 info@allianz.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0543) 595 71 59 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama (0533) 291 19 54 AZTRFonOperasyon@allianz.com.tr
Diğer Hususlar
Açıklama * Fon Müdürü, Akbank T.A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdürü Gönül MUTLU'dur.
** Fon 6 Aralık 2021 yılında halka arz edilmiş olup, "İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri" başlığında yer alan "2020 yılına ait Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı"na sistemsel zorunluluk nedeniyle yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980922
BIST