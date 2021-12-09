ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.05.2019Fonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünün tamamını katılım esaslarına uygun olan, Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türleri ile işbu madde kapsamında zikredilen diğer yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.Fon portföyünde, ağırlıklı olarak Türkiye'de ihraç edilen kira sertifikalarına ve Katılım 50 Endeksi'ndeki ortaklık paylarına yer verilir. Fon, (2.4.) no'lu maddede yer alan yer alan portföy sınırlamaları tablosundaki diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.Fonun risk değeri 5-7 aralığında belirleniş olup, Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100 Kamu ve Özel Sektör Kira SertifikalarıMevduat/Katılma Hesapları (TL, T