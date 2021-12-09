Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.12.2021 09:55
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.05.2019
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünün tamamını katılım esaslarına uygun olan, Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türleri ile işbu madde kapsamında zikredilen diğer yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.
Fon portföyünde, ağırlıklı olarak Türkiye'de ihraç edilen kira sertifikalarına ve Katılım 50 Endeksi'ndeki ortaklık paylarına yer verilir. Fon, (2.4.) no'lu maddede yer alan yer alan portföy sınırlamaları tablosundaki diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.
Fonun risk değeri 5-7 aralığında belirleniş olup, Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100 Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, T
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:162.037
Değişim :  1,64% |  32,90
Açılış :  2.010  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.041 En Düşük
2.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 11,44 43.040.830 % 10,00  
POLTK 495,50 15.069.960 % 9,99  
RALYH 15,30 3.782.956 % 9,99  
ISBIR 60,55 2.757.084 % 9,99  
DOBUR 168,60 6.241.909 % 9,98  
daha fazla
12:15 Alış Satış %  
Dolar 13,7487 13,7570 % 0,51  
Euro 15,5584 15,6018 % 0,33  
Sterlin 18,1044 18,1952 % 0,46  
Frank 14,8673 14,9569 % 0,47  
Riyal 3,6549 3,6732 % 0,62  
daha fazla
12:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 -2,33  
Altın Gr. 789 789 3,83  
Cumhuriyet 5.218 5.287 11,00  
Tam 5.192 5.324 15,35  
Yarım 2.510 2.575 7,42  
Çeyrek 1.259 1.288 3,71  
Gümüş.Ons 22,29 22,32 -0,14  
Gümüş Gr. 9,85 9,86 -0,01  
B. Petrol 75,31 75,31 -0,51  
Seans Raporu 12:15
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru