ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.12.2021 09:55
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.05.2019
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünün tamamını katılım esaslarına uygun olan, Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türleri ile işbu madde kapsamında zikredilen diğer yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.
Fon portföyünde, ağırlıklı olarak Türkiye'de ihraç edilen kira sertifikalarına ve Katılım 50 Endeksi'ndeki ortaklık paylarına yer verilir. Fon, (2.4.) no'lu maddede yer alan yer alan portföy sınırlamaları tablosundaki diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.
Fonun risk değeri 5-7 aralığında belirleniş olup, Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100 Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, T
12:162.037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 32,90
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.041
En Düşük
2.010
12:1613,7686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0813
|Açılış
|: 13,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7809
En Düşük
13,6067
12:1615,6151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0653
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
12:16788,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 3,83
|Açılış
|: 788,66
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler12:15
|NIBAS
|11,44
|43.040.830
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.069.960
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|3.782.956
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|2.757.084
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|6.241.909
|% 9,98
|
|UTPYA
|13,77
|1.423.088
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|177.576
|% -9,97
|
|QNBFL
|85,50
|162.194
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|3.942.110
|% -9,88
|
|MMCAS
|4,85
|253.733
|% -9,85
|
|KRDMD
|10,79
|1.994.413.527
|% 9,21
|
|SISE
|15,73
|1.982.213.701
|% 5,64
|
|GARAN
|12,01
|1.390.362.347
|% 0,25
|
|EREGL
|26,72
|1.049.876.467
|% 5,53
|
|THYAO
|20,50
|984.495.299
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,54
|542.359.635
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,67
|707.865.058
|% 1,10
|
|KRDMD
|10,79
|1.994.413.527
|% 9,21
|
|SISE
|15,73
|1.982.213.701
|% 5,64
|
|GARAN
|12,01
|1.390.362.347
|% 0,25
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7487
|13,7570
|% 0,51
|
|Euro
|15,5584
|15,6018
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,1044
|18,1952
|% 0,46
|
|Frank
|14,8673
|14,9569
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6549
|3,6732
|% 0,62
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-2,33
|
|Altın Gr.
|789
|789
|3,83
|
|Cumhuriyet
|5.218
|5.287
|11,00
|
|Tam
|5.192
|5.324
|15,35
|
|Yarım
|2.510
|2.575
|7,42
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|-0,51
|