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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.12.2021 09:31
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.05.2019
Fonun Yatırım Stratejisi Rehber'de belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar ile Yönetmelik'te belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir. Fon ihraçcının/kurucunun icazet aldığı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacaktır.
Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.


Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 50-90 Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı Senetleri
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları 10-50 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç ettiği Sermaye Piyasası Araçları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları Vaad Sözleşmeleri 0-30 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları, TL cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Fon Kullanıcısı Bankalar Olan veya Kendisi veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Kira Sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları, , Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları**, Vaad Sözleşmeleri*** ve Kurulca uygun bulunan ve ihraççısın ve/veya kurucusunun düzenlemiş olduğu icazet belgesinin Danışma Komitesine ibrazı şartıyla diğer yatırım araçları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-40 TL Cinsinden Katılma Hesabı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982228


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