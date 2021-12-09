ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen kira sertifikalarına, ve gelir ortaklığı senetleri gibi faizsiz yatırım araçlarına yatırım yapmaktır. Fon, hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.Fon portföyünün en az %60'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur. Ayrıca, fon portföyünün en fazla %30'u Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, katılım esaslarına uygun ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler ile ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere asgari %10 olmak üzere en fazla %30'u Katılım 50 Endeksi'nde bulunan ortaklık paylarına ve en fazla %25'i ise TL cinsinden katılma hesaplarına yatırılabilir.Fon içerisindeki varlık dağılımı, süreç içerisinde beklenen getiri ve risk analizleri ışığında uygun noktayı sağlayacak bileşim olarak belirlenir. Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Rehber'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 60-90 Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Kira Sertifikaları ve Gelir Ortaklığı SenetleriMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesabı (TL)KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-30 TL cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarıORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 10-30 Katılım 50 Endeksindeki Ortaklık Payları ve bu endekse dayalı borsa yatırım fonu katılma paylarıVaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmeleri ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemlerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982247BIST