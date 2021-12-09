ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.05.2019Fonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünün tamamını katılım esaslarına uygun olan, Yönetmelik'in 5. maddesinde belirtilen varlık türleri ile işbu madde kapsamında zikredilen diğer yatırım araçlarının tamamına veya bir kısmına yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadede istikrarlı getiri sağlamayı hedeflemektedir.Fon portföyünde, ağırlıklı olarak Türkiye'de ihraç edilen kira sertifikalarına yer verilir. Fon, (2.4.) no'lu maddede yer alan yer alan portföy sınırlamaları tablosundaki diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlemektedir.Fonun risk değeri 4-5 aralığında belirleniş olup, Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar.Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Fon portföy değerinin %80 ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) 0-100 Kamu ve Özel Sektör Kira SertifikalarıMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Katılma Hesabı (TL ve Döviz)Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100 Altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları (İcazet Belgesine Sahip)FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Katılım Esaslarına Uygun Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Esaslarına Uygun Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, İcazet Belgesi Sahibi Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 0-100 Katılım 50 Endeksi ndeki Ortaklık PaylarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-50 Kamu ve Özel Sektör Döviz Cinsi Kira Sertifikaları (Sukuk)KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-50 Yabancı Kira SertifikalarıGelir Ortaklığı Senetleri 0-100 Gelir Ortaklığı Senetleri (TL)Gelir Ortaklığı Senetleri 0-79 Gelir Ortaklığı Senetleri (Döviz)Gayrimenkul Sertifikaları 0-20 İcazet Belgesi Sahibi Gayrimenkul SertifikalarıVaad Sözleşmeleri 0-10 Vaad Sözleşmeleri ve/veya BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı nda Gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleriGayrimenkul Sertifikaları 0-15 İcazet Belgesine Sahip Gayrimenkul SertifikalarıTürkiye Varlık Fonu ve/veya Altyapı Projelerine Yatırım Amacıyla Kurulmuş Şirketlerin İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları 0-10 Türkiye Varlık Fonu Tarafından ihraç edilecek faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları (TL/Döviz)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982261BIST