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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.12.2021 10:06
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.05.2019
Fonun Yatırım Stratejisi Fon portföyünün en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesabında ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikalarında olmak üzere vaad sözleşmelerinde, Türk Lirası cinsinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir. Fon portföyünün katılım esaslarına uygunluğu, Danışma Komitesi tarafından İcazet Belgesi ile tevsik edilecektir.


Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 80 02.01.2017 02.01.2017
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 20 02.01.2017 02.01.2017

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 60-100 Türk Lirası cinsinden katılma hesabı* ve fon kullanıcısı bankalar olan borsada işlem gören Türk Lirası cinsinden azami 184 gün vadeli veya vadesine azami 184 gün kalmış kira sertifikaları
Vaad Sözleşmeleri Gelir Ortaklığı Senetleri KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-40 Vaad sözleşmeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 184 gün vadeli ve/veya vadesine azami 184 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikaları
Vaad Sözleşmeleri 0-10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982275


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HEDEF 5,39 76.636.280 % 10,00  
BFREN 1.265,00 89.774.348 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 764.528 % 10,00  
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Frank 14,9872 15,0775 % 0,79  
Riyal 3,6812 3,6997 % 0,45  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 10,59  
Altın Gr. 795 795 7,68  
Cumhuriyet 5.283 5.363 69,00  
Tam 5.255 5.388 66,95  
Yarım 2.540 2.607 32,39  
Çeyrek 1.274 1.303 16,19  
Gümüş.Ons 22,12 22,15 0,18  
Gümüş Gr. 9,85 9,86 0,11  
B. Petrol 74,70 74,70 0,28  
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