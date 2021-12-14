ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.12.2021 11:29
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 07.09.2015
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983061
BIST
17:382.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,72
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
17:3814,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 0,3922
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7995
En Düşük
14,3636
17:3816,6607
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,4481
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6915
En Düşük
16,1749
17:38839,63
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 20,01
|Açılış
|: 839,63
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler17:38
|CEOEM
|14,96
|63.926.301
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.339.599
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.102.302
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.271.674
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.672.209
|% 9,99
|
|MERIT
|30,90
|98.987.043
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|OYLUM
|7,68
|17.985.462
|% -8,68
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|THYAO
|23,70
|4.555.128.226
|% 4,96
|
|GARAN
|12,05
|3.768.954.355
|% -0,90
|
|KRDMD
|11,73
|3.228.620.681
|% 0,34
|
|SISE
|16,26
|2.628.526.201
|% -1,99
|
|YKBNK
|3,82
|2.009.578.891
|% -2,05
|
|EKGYO
|2,64
|1.491.656.979
|% -1,86
|
|YKBNK
|3,82
|2.009.578.891
|% -2,05
|
|TSKB
|1,66
|869.842.907
|% -2,35
|
|SKBNK
|1,23
|482.034.991
|% -2,38
|
|GARAN
|12,05
|3.768.954.355
|% -0,90
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7732
|14,7885
|% 2,72
|
|Euro
|16,6382
|16,6607
|% 2,76
|
|Sterlin
|19,5149
|19,6128
|% 2,84
|
|Frank
|15,9037
|15,9995
|% 2,55
|
|Riyal
|3,9279
|3,9476
|% 2,67
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-4,20
|
|Altın Gr.
|841
|841
|21,75
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,38
|0,22
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|-0,54
|