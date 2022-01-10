ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.01.2022 19:58
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.05.2019
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST TEMETTU GETIRI 90 02.01.2018 02.01.2018
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 02.01.2018 02.01.2018
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2014 10,33 89,67
2015 10,00 90,00
2016 10,00 90,00
2017 12,00 88,00
2018 9,10 90,90
2019 4,76 95,24
2020 7,50 92,50
2021 7,50 92,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992383
BIST
17:592.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.045
17:5913,8345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0281
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:5915,6827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0426
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:59797,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,30
|Açılış
|: 797,61
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SONME
|42,90
|11.422.927
|% 10,00
|
|KRSTL
|4,18
|54.233.912
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|19.022.006
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|150.018.015
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.238.188
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|66.234.024
|% -9,87
|
|ELITE
|18,00
|279.087.307
|% -9,27
|
|RALYH
|11,37
|35.082.513
|% -6,34
|
|HURGZ
|1,93
|18.404.445
|% -4,46
|
|TETMT
|323,00
|10.195.740
|% -4,15
|
|THYAO
|26,70
|4.402.836.027
|% 7,06
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|EREGL
|30,50
|2.089.383.933
|% -0,39
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
|
|SISE
|14,90
|1.929.324.758
|% 0,27
|
|YKBNK
|3,70
|1.474.912.151
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,42
|822.276.664
|% 3,42
|
|GARAN
|11,74
|2.681.945.716
|% -0,09
|
|PETKM
|9,65
|1.708.876.914
|% 2,12
|
|KRDMD
|11,55
|2.061.379.723
|% -0,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8209
|13,8345
|% 0,20
|
|Euro
|15,6585
|15,6827
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,6999
|18,7937
|% -0,07
|
|Frank
|14,8830
|14,9726
|% -0,62
|
|Riyal
|3,6714
|3,6898
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-1,38
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,26
|81,26
|-0,49
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem