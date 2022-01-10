ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 02.05.2019Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 60 02.01.2017 02.01.2017BIST-KYD DIBS 91 GUN 30 02.01.2017 02.01.2017BIST-KYD REPO (BRUT) 10 02.01.2017 02.01.2017İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2017 14,00 86,002018 9,94 90,062019 4,98 95,022020 10,40 89,602021 8,00 92,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992395BIST