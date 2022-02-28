ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.02.2022 10:08
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004996
BIST
10:171.936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -16,45
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.946
En Düşük
1.912
10:1713,9708
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1753
|Açılış
|: 13,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8900
|
14,1043
En Düşük
13,8157
10:1715,6939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0635
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,8246
En Düşük
15,3823
10:17855,62
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 16,91
|Açılış
|: 855,62
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler10:17
|OZKGY
|7,12
|9.896.535
|% 9,88
|
|OZKGY
|7,12
|9.896.535
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|EGSER
|16,68
|13.172.263
|% 8,88
|
|ALGYO
|32,04
|25.115.984
|% 8,76
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|BASCM
|4,54
|9.920
|% -7,35
|
|THYAO
|26,86
|493.688.520
|% -1,61
|
|EREGL
|31,34
|285.912.332
|% 0,58
|
|ASELS
|21,52
|192.652.567
|% 4,77
|
|KRDMD
|11,33
|155.174.806
|% 0,09
|
|SASA
|47,24
|152.399.258
|% 2,03
|
|ADESE
|0,68
|22.940.054
|% 4,62
|
|ODAS
|1,32
|33.187.412
|% -1,49
|
|YKBNK
|3,61
|82.422.864
|% -1,63
|
|EKGYO
|2,00
|39.130.437
|% -1,96
|
|THYAO
|26,86
|493.688.520
|% -1,61
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9583
|13,9708
|% 1,27
|
|Euro
|15,6474
|15,6939
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,5926
|18,6859
|% 0,79
|
|Frank
|14,9975
|15,0878
|% 1,01
|
|Riyal
|3,7056
|3,7242
|% 1,06
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|11,00
|
|Altın Gr.
|857
|857
|18,58
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,94
|0,18
|
|B. Petrol
|100
|100
|5,50
|