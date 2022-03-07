ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.03.2022 16:48
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007887
BIST
16:552.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,53
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.005
En Düşük
1.964
16:5514,3472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1330
|Açılış
|: 14,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
16:5515,6626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0866
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
16:55909,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 10,34
|Açılış
|: 909,58
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler16:53
|SELVA
|18,76
|28.094.932
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|176.056.166
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.813.234
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|PETUN
|24,22
|85.220.713
|% 9,79
|
|SANEL
|8,01
|9.560.998
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,37
|9.445.909
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|52.344.356
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|78.700.793
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|20.164.984
|% -9,69
|
|KRDMD
|14,15
|3.861.179.942
|% 4,66
|
|THYAO
|25,70
|2.980.548.708
|% 1,58
|
|EREGL
|34,58
|2.130.799.133
|% 1,71
|
|GARAN
|11,83
|1.598.657.055
|% -0,17
|
|ASELS
|24,42
|1.420.169.759
|% 0,91
|
|KRDMD
|14,15
|3.861.179.942
|% 4,66
|
|ODAS
|1,36
|304.885.542
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,95
|596.923.609
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,09
|384.944.381
|% 2,45
|
|YKBNK
|3,63
|524.434.106
|% -0,55
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3369
|14,3455
|% 0,92
|
|Euro
|15,6536
|15,6771
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,8544
|18,9489
|% 0,41
|
|Frank
|15,4496
|15,5426
|% 0,05
|
|Riyal
|3,8121
|3,8312
|% 0,92
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|9,78
|
|Altın Gr.
|906
|907
|7,39
|
|Cumhuriyet
|6.046
|6.137
|79,00
|
|Tam
|5.993
|6.144
|58,22
|
|Yarım
|2.896
|2.972
|28,16
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|14,08
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,00
|
|B. Petrol
|121
|121
|2,99
|
Seans Raporu
16:53
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17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 17 artarak (% 0.59 ) 2, 251
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17:08XU100
Endeks 2, 001 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 27, 446.00 milyon TL de
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17:08OZKGY
Yüzde 4.35 oranında artışla 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 899, 599 adet işlem
-
17:08OZKGY
Yüzde 4.35 oranında artışla 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 899, 599 adet işlem
-
17:05RALYH
Yüzde 4.10 oranında artışla 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 062, 211 adet işlem