ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 13.04.2022Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeTaylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 02.05.2013 22 HayırErsin PAK Fon Kurulu Üyesi 04.05.2016 15 HayırBurcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 29.05.2014 15 HayırSinem Edige Fon Kurulu Üyesi 13.04.2022 26 EvetFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBenan Tanfer 13.04.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.(Portföy Yöneticisi-Müdür) 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıSerkan Saraç 13.04.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.(Portföy Yöneticisi-Müdür) 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Çınar 13.04.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.(Portföy Yöneticisi-Müdür) 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMüge Dağıstan Muğaloğlu 13.04.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. (SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi) 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıTurgut Gürbüz 13.04.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.(Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi) 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıMehmet Kapudan 13.04.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş(Portföy Yöneticisi-Müdür) 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHakan Nazlı 13.04.2022 2016 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi /2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.(Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi) 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıHayri Batur 13.04.2022 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş./2021-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıOlcay Karabina 13.04.2022 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş./2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ( Müdür, Mutlak Getirili Ürünler) 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıAtıl Acara 13.04.2022 2016 - 2020 TEB Portföy Yönetimi / 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıKaan Rota 13.04.2022 2017 - 2019 QNB Finansbank A.Ş. -/ 2022 - Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019928BIST