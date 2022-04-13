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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.04.2022 09:41
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 13.04.2022

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 02.05.2013 22 Hayır
Ersin PAK Fon Kurulu Üyesi 04.05.2016 15 Hayır
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 29.05.2014 15 Hayır
Sinem Edige Fon Kurulu Üyesi 13.04.2022 26 Evet

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Benan Tanfer 13.04.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.(Portföy Yöneticisi-Müdür) 25 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Serkan Saraç 13.04.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.(Portföy Yöneticisi-Müdür) 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Çınar 13.04.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.(Portföy Yöneticisi-Müdür) 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Müge Dağıstan Muğaloğlu 13.04.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. (SGMK Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi) 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Turgut Gürbüz 13.04.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.(Hisse Senedi Yönetimi-Kıdemli Portföy Yöneticisi) 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Kapudan 13.04.2022 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş(Portföy Yöneticisi-Müdür) 13 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hakan Nazlı 13.04.2022 2016 - 2020 HSBC Portföy Yönetimi /2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.(Hisse Senedi Yönetimi / Kıdemli Portföy Yöneticisi) 8 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Hayri Batur 13.04.2022 2017 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş./2021-devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş 9 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Olcay Karabina 13.04.2022 2018 - 2021 Ak Portföy Yönetimi A.Ş./2021 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ( Müdür, Mutlak Getirili Ürünler) 14 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Atıl Acara 13.04.2022 2016 - 2020 TEB Portföy Yönetimi / 2020 - devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Kaan Rota 13.04.2022 2017 - 2019 QNB Finansbank A.Ş. -/ 2022 - Devam Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. 6 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019928


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Çeyrek 1.480 1.514 9,34  
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