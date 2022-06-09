ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2022 16:32
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036477
BIST
16:252.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,98
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
16:2517,2343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1081
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2364
En Düşük
17,0843
16:2518,5462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1524
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
16:251.024,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.023,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler16:25
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|39.059.798
|% 9,96
|
|RYSAS
|9,03
|57.853.616
|% 9,85
|
|FONET
|13,00
|66.005.961
|% 9,34
|
|AVHOL
|6,10
|8.486.284
|% 8,93
|
|TSGYO
|6,75
|51.827.253
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|91.593.979
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|37.449.285
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|403,60
|28.335.416
|% -8,19
|
|THYAO
|46,10
|5.661.267.689
|% -1,33
|
|SISE
|22,32
|2.713.735.987
|% 2,10
|
|SASA
|43,48
|1.984.006.198
|% 1,54
|
|SAHOL
|19,62
|1.572.481.054
|% -1,21
|
|TOASO
|62,80
|1.174.034.036
|% -4,92
|
|EKGYO
|2,63
|592.957.858
|% -1,87
|
|SEGYO
|1,20
|240.543.481
|% -4,76
|
|DOHOL
|4,00
|744.925.212
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,60
|771.826.942
|% 0,44
|
|ODAS
|2,92
|455.185.016
|% 1,74
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2251
|17,2343
|% 0,63
|
|Euro
|18,4921
|18,5462
|% 0,83
|
|Sterlin
|21,5223
|21,6303
|% 0,54
|
|Frank
|17,6031
|17,7092
|% 0,97
|
|Riyal
|4,5779
|4,6008
|% 0,57
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-6,11
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,10
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-2,00
|
|Tam
|6.783
|6.954
|-3,42
|
|Yarım
|3.278
|3.364
|-1,65
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,52
|