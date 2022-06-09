ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2022 16:33
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036480
BIST
17:172.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,55
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:1717,2390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1128
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
17:1718,4854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0916
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
17:171.019,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.019,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:17
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.280.717
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|39.628.627
|% 9,96
|
|FONET
|13,05
|75.311.392
|% 9,76
|
|FLAP
|4,31
|88.251.116
|% 9,67
|
|OYYAT
|68,85
|92.852.282
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.887.665
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.058.994
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|404,80
|33.571.182
|% -7,92
|
|THYAO
|47,08
|6.609.445.400
|% 0,77
|
|SISE
|22,50
|2.943.144.895
|% 2,93
|
|SASA
|43,46
|2.176.963.356
|% 1,49
|
|SAHOL
|19,75
|1.715.434.546
|% -0,55
|
|TOASO
|63,20
|1.361.447.798
|% -4,31
|
|EKGYO
|2,63
|656.775.316
|% -1,87
|
|SEGYO
|1,20
|248.776.838
|% -4,76
|
|DOHOL
|4,02
|811.224.603
|% 1,26
|
|YKBNK
|4,62
|839.361.081
|% 0,87
|
|ODAS
|2,92
|489.508.408
|% 1,74
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2278
|17,2390
|% 0,66
|
|Euro
|18,4409
|18,4854
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,5221
|21,6300
|% 0,54
|
|Frank
|17,6024
|17,7084
|% 0,97
|
|Riyal
|4,5771
|4,6000
|% 0,55
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-8,48
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|4,04
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|0,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|-0,55
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|-0,26
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,12
|