ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2022 16:34
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036481
BIST
17:152.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,75
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:1517,2390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1128
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
17:1518,4829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0891
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
17:151.019,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.019,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:15
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.168.729
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|39.605.636
|% 9,96
|
|FONET
|13,06
|75.134.190
|% 9,84
|
|FLAP
|4,29
|86.012.258
|% 9,16
|
|TSGYO
|6,75
|51.882.900
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|92.795.825
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.038.814
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|403,90
|32.807.052
|% -8,12
|
|THYAO
|46,32
|6.067.834.303
|% -0,86
|
|SISE
|22,40
|2.890.527.193
|% 2,47
|
|SASA
|43,20
|2.136.753.222
|% 0,89
|
|SAHOL
|19,60
|1.678.731.402
|% -1,31
|
|TOASO
|63,15
|1.340.838.654
|% -4,39
|
|EKGYO
|2,62
|638.348.776
|% -2,24
|
|SEGYO
|1,20
|248.453.366
|% -4,76
|
|DOHOL
|3,98
|797.440.118
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,59
|818.000.272
|% 0,22
|
|KARSN
|7,25
|1.189.888.830
|% 4,02
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2293
|17,2390
|% 0,66
|
|Euro
|18,4378
|18,4829
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,5263
|21,6343
|% 0,56
|
|Frank
|17,6031
|17,7091
|% 0,97
|
|Riyal
|4,5776
|4,6006
|% 0,56
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-8,48
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|4,04
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|0,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|-0,55
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|-0,26
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,12
|
Seans Raporu
17:15
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-
17:30NTHOL
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 12.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 940, 414 adet işlem
-
17:29ZRE20
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 34.47 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 719 adet işlem
-
17:28TOASO
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 63.15 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 845, 471 adet işlem
-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 38 kaybederek (% -0.48 ) 2, 793
-
17:27XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 37, 771.00 milyon TL de