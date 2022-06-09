ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2022 16:35
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036484
BIST
17:142.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,13
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:1417,2366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1104
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
17:1418,4775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0837
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
17:141.020,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,39
|Açılış
|: 1.020,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:12
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.268.079
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|39.618.271
|% 9,96
|
|FONET
|13,06
|75.189.806
|% 9,84
|
|FLAP
|4,30
|86.581.317
|% 9,41
|
|TSGYO
|6,75
|51.884.223
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|92.811.660
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.042.669
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|403,30
|32.943.357
|% -8,26
|
|THYAO
|46,88
|6.258.353.920
|% 0,34
|
|SISE
|22,44
|2.904.269.100
|% 2,65
|
|SASA
|43,20
|2.140.773.560
|% 0,89
|
|SAHOL
|19,63
|1.686.321.133
|% -1,16
|
|TOASO
|63,15
|1.348.055.225
|% -4,39
|
|EKGYO
|2,62
|639.803.472
|% -2,24
|
|SEGYO
|1,20
|248.585.801
|% -4,76
|
|DOHOL
|3,99
|798.663.275
|% 0,50
|
|YKBNK
|4,59
|818.761.186
|% 0,22
|
|KARSN
|7,27
|1.191.661.747
|% 4,30
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2202
|17,2326
|% 0,62
|
|Euro
|18,4071
|18,4503
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,5534
|21,6615
|% 0,69
|
|Frank
|17,6312
|17,7374
|% 1,13
|
|Riyal
|4,5771
|4,6000
|% 0,55
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-11,84
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|1,28
|
|Cumhuriyet
|6.805
|6.908
|-10,00
|
|Tam
|6.773
|6.942
|-15,46
|
|Yarım
|3.274
|3.358
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.642
|1.679
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|124
|124
|-0,02
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 38 kaybederek (% -0.48 ) 2, 793
-
17:27XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 37, 771.00 milyon TL de
-
17:25OZGYO
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 108, 698 adet işlem
-
17:22XU100
Endeks 2, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 37, 155.00 milyon TL de
-
17:22SRVGY
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 79.85 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 085 adet işlem