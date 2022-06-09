ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2022 16:35
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036485
BIST
17:462.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 22,88
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:4617,2675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1413
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,4415
En Düşük
17,0843
17:4618,5038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1100
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6799
En Düşük
18,3717
17:461.020,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.020,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:46
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.655.732
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|41.621.608
|% 9,96
|
|PGSUS
|171,30
|609.169.819
|% 9,95
|
|FONET
|13,07
|85.265.756
|% 9,92
|
|OYYAT
|68,85
|94.344.743
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|52.073.722
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.642.840
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|402,10
|35.072.166
|% -8,53
|
|THYAO
|47,50
|7.675.747.075
|% 1,67
|
|SISE
|22,92
|3.365.298.220
|% 4,85
|
|SASA
|43,58
|2.290.429.307
|% 1,77
|
|SAHOL
|19,84
|1.863.033.979
|% -0,10
|
|TOASO
|64,00
|1.479.901.497
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,66
|747.909.660
|% -0,75
|
|DOHOL
|4,11
|973.605.452
|% 3,53
|
|SEGYO
|1,20
|251.707.343
|% -4,76
|
|YKBNK
|4,62
|921.280.826
|% 0,87
|
|ODAS
|2,94
|551.992.543
|% 2,44
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2514
|17,2675
|% 0,83
|
|Euro
|18,4292
|18,5038
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,5240
|21,6319
|% 0,55
|
|Frank
|17,5441
|17,6498
|% 0,63
|
|Riyal
|4,5785
|4,6015
|% 0,58
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-10,84
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|-0,18
|
|B. Petrol
|124
|124
|-0,08
|
Seans Raporu
17:46
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17:59ESCOM
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 98 artarak (% 0.68 ) 2, 825
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17:57XU100
Endeks 2, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 42, 291.00 milyon TL de
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17:56YYLGD
Yüzde 4.20 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 852, 748 adet işlem