ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2022 16:38
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036492
BIST
17:092.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,67
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:0917,2255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0993
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
17:0918,4465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0527
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
17:091.021,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.021,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:09
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.077.272
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|39.588.364
|% 9,96
|
|FONET
|13,02
|74.524.447
|% 9,50
|
|FLAP
|4,27
|84.850.005
|% 8,65
|
|TSGYO
|6,75
|51.875.434
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|92.652.479
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.012.850
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|403,90
|31.962.552
|% -8,12
|
|THYAO
|45,94
|5.901.307.616
|% -1,67
|
|SISE
|22,38
|2.846.604.715
|% 2,38
|
|SASA
|43,22
|2.115.130.729
|% 0,93
|
|SAHOL
|19,62
|1.661.851.052
|% -1,21
|
|TOASO
|62,95
|1.321.059.103
|% -4,69
|
|EKGYO
|2,63
|627.997.018
|% -1,87
|
|SEGYO
|1,20
|247.917.741
|% -4,76
|
|DOHOL
|3,99
|790.909.147
|% 0,50
|
|YKBNK
|4,60
|813.483.710
|% 0,44
|
|ODAS
|2,90
|484.672.102
|% 1,05
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2201
|17,2255
|% 0,58
|
|Euro
|18,4069
|18,4465
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,5559
|21,6640
|% 0,70
|
|Frank
|17,6364
|17,7426
|% 1,16
|
|Riyal
|4,5775
|4,6005
|% 0,56
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-8,48
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|4,04
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|0,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|-0,55
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|-0,26
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,12
|