ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2022 16:43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036499
BIST
16:572.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -7,69
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
16:5717,2280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1018
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
16:5718,4688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0750
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
16:571.023,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,85
|Açılış
|: 1.023,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler16:57
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.016.450
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|39.550.872
|% 9,96
|
|FONET
|13,05
|72.029.178
|% 9,76
|
|RYGYO
|4,85
|89.402.089
|% 8,74
|
|TSGYO
|6,75
|51.848.401
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|92.337.077
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|37.814.299
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|403,30
|31.448.216
|% -8,26
|
|THYAO
|46,06
|5.847.613.838
|% -1,41
|
|SISE
|22,32
|2.801.517.072
|% 2,10
|
|SASA
|43,22
|2.086.349.110
|% 0,93
|
|SAHOL
|19,62
|1.632.399.916
|% -1,21
|
|TOASO
|62,75
|1.292.664.718
|% -5,00
|
|EKGYO
|2,63
|626.212.433
|% -1,87
|
|SEGYO
|1,19
|247.152.704
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,60
|806.582.569
|% 0,44
|
|ODAS
|2,91
|480.039.587
|% 1,39
|
|TSKB
|2,35
|354.149.145
|% 2,62
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2195
|17,2280
|% 0,59
|
|Euro
|18,4176
|18,4688
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,5711
|21,6793
|% 0,77
|
|Frank
|17,6498
|17,7561
|% 1,24
|
|Riyal
|4,5817
|4,6047
|% 0,65
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-8,21
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,69
|
|Cumhuriyet
|6.806
|6.909
|-9,00
|
|Tam
|6.779
|6.950
|-7,26
|
|Yarım
|3.277
|3.362
|-3,51
|
|Çeyrek
|1.643
|1.681
|-1,75
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,58
|
Seans Raporu
16:57
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-
17:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 71 kaybederek (% -0.49 ) 2, 793
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17:12XU100
Endeks 2, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 36, 615.00 milyon TL de
-
17:12SEGYO
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 751, 145 adet işlem
-
17:06GSDHO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 405, 734 adet işlem
-
17:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, SISE, TAVHL