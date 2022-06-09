ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2022 16:45
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036501
BIST
16:582.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,67
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
16:5817,2280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1018
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
16:5818,4688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0750
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
16:581.023,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,85
|Açılış
|: 1.023,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler16:54
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|60.998.633
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|39.546.136
|% 9,96
|
|FONET
|13,03
|71.879.307
|% 9,59
|
|MOBTL
|1,91
|235.722.604
|% 9,14
|
|OYYAT
|68,85
|92.330.743
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.842.386
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|37.685.265
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|405,00
|31.127.325
|% -7,87
|
|THYAO
|45,98
|5.823.615.047
|% -1,58
|
|SISE
|22,30
|2.797.371.963
|% 2,01
|
|SASA
|43,16
|2.080.780.491
|% 0,79
|
|SAHOL
|19,59
|1.626.405.949
|% -1,36
|
|TOASO
|62,80
|1.288.088.006
|% -4,92
|
|EKGYO
|2,63
|625.937.830
|% -1,87
|
|SEGYO
|1,20
|247.028.671
|% -4,76
|
|YKBNK
|4,59
|805.656.553
|% 0,22
|
|ODAS
|2,91
|477.770.890
|% 1,39
|
|TSKB
|2,35
|350.798.184
|% 2,62
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2190
|17,2263
|% 0,58
|
|Euro
|18,3982
|18,4489
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,5711
|21,6793
|% 0,77
|
|Frank
|17,6483
|17,7546
|% 1,23
|
|Riyal
|4,5818
|4,6048
|% 0,65
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,76
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|4,25
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|0,00
|
|Tam
|6.784
|6.954
|-2,90
|
|Yarım
|3.279
|3.364
|-1,40
|
|Çeyrek
|1.645
|1.682
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,36
|
Seans Raporu
16:54
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