ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2022 16:48
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036503
BIST
17:392.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,36
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:3917,2516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1254
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2516
En Düşük
17,0843
17:3918,4840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0902
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
17:391.020,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,25
|Açılış
|: 1.020,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:37
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.645.173
|% 9,98
|
|FLAP
|4,32
|95.856.133
|% 9,92
|
|FONET
|13,06
|80.823.747
|% 9,84
|
|BERA
|12,84
|400.798.946
|% 8,08
|
|TSGYO
|6,75
|52.048.808
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|93.618.927
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.536.597
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|403,50
|34.771.388
|% -8,21
|
|THYAO
|47,34
|7.379.490.076
|% 1,33
|
|SISE
|22,90
|3.259.641.387
|% 4,76
|
|SASA
|43,60
|2.261.279.804
|% 1,82
|
|SAHOL
|19,79
|1.815.230.926
|% -0,35
|
|TOASO
|63,60
|1.441.103.727
|% -3,71
|
|EKGYO
|2,65
|728.420.883
|% -1,12
|
|DOHOL
|4,09
|933.458.709
|% 3,02
|
|SEGYO
|1,19
|251.088.200
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,63
|903.709.156
|% 1,09
|
|ODAS
|2,94
|534.037.834
|% 2,44
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2396
|17,2451
|% 0,69
|
|Euro
|18,3400
|18,3500
|% -0,49
|
|Sterlin
|21,5289
|21,6369
|% 0,57
|
|Frank
|17,5576
|17,6633
|% 0,71
|
|Riyal
|4,5792
|4,6022
|% 0,60
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-10,90
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,18
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,10
|
Seans Raporu
17:37
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17:52XU100
Endeks 2, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 41, 452.00 milyon TL de
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17:52MEDTR
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17:50KGYO
Yüzde 5.53 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 123, 857 adet işlem
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17:49KARSN
Yüzde 4.59 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 756, 294 adet işlem
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17:48FONET
Yüzde 9.76 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 257, 208 adet işlem