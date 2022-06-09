ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2022 16:48
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036504
BIST
16:492.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -13,27
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
16:4917,2254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0992
|Açılış
|: 17,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
16:4918,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1026
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
16:491.024,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,03
|Açılış
|: 1.024,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler16:49
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|60.922.678
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|39.539.632
|% 9,96
|
|FONET
|13,06
|70.152.116
|% 9,84
|
|MOBTL
|1,90
|235.567.677
|% 8,57
|
|TSGYO
|6,75
|51.842.386
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|92.330.674
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|37.684.121
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|405,60
|31.111.930
|% -7,73
|
|THYAO
|45,96
|5.813.763.827
|% -1,63
|
|SISE
|22,32
|2.785.922.373
|% 2,10
|
|SASA
|43,12
|2.072.511.961
|% 0,70
|
|SAHOL
|19,56
|1.622.016.397
|% -1,51
|
|TOASO
|62,65
|1.281.703.084
|% -5,15
|
|EKGYO
|2,61
|623.010.792
|% -2,61
|
|SEGYO
|1,19
|245.555.145
|% -5,56
|
|DOHOL
|3,99
|773.020.085
|% 0,50
|
|YKBNK
|4,59
|800.098.539
|% 0,22
|
|ODAS
|2,90
|475.523.644
|% 1,05
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2209
|17,2268
|% 0,59
|
|Euro
|18,4163
|18,4501
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,5561
|21,6642
|% 0,70
|
|Frank
|17,6415
|17,7478
|% 1,19
|
|Riyal
|4,5826
|4,6056
|% 0,67
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-6,75
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,06
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|2,00
|
|Tam
|6.775
|6.945
|-11,94
|
|Yarım
|3.274
|3.360
|-5,77
|
|Çeyrek
|1.642
|1.680
|-2,89
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,53
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Seans Raporu
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