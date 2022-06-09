ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2022 16:50
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036505
BIST
17:052.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -12,00
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:0517,2251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0989
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
17:0518,4420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0482
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
17:051.021,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.021,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:03
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.059.644
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|39.564.587
|% 9,96
|
|FONET
|13,07
|72.648.152
|% 9,92
|
|FLAP
|4,27
|84.492.247
|% 8,65
|
|OYYAT
|68,85
|92.650.001
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.863.372
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|37.838.837
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|403,40
|31.623.667
|% -8,23
|
|THYAO
|45,98
|5.863.660.621
|% -1,58
|
|SISE
|22,38
|2.818.558.195
|% 2,38
|
|SASA
|43,30
|2.098.283.342
|% 1,12
|
|SAHOL
|19,65
|1.646.757.091
|% -1,06
|
|TOASO
|62,70
|1.306.452.696
|% -5,07
|
|EKGYO
|2,63
|627.478.313
|% -1,87
|
|SEGYO
|1,19
|247.597.412
|% -5,56
|
|DOHOL
|3,99
|785.549.165
|% 0,50
|
|YKBNK
|4,60
|806.963.655
|% 0,44
|
|ODAS
|2,91
|480.621.683
|% 1,39
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2175
|17,2259
|% 0,58
|
|Euro
|18,3952
|18,4465
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,5492
|21,6573
|% 0,67
|
|Frank
|17,6354
|17,7417
|% 1,16
|
|Riyal
|4,5783
|4,6013
|% 0,58
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-8,48
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|4,04
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|0,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|-0,55
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|-0,26
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,12
|