ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2022 16:52
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyon Ve Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036507
BIST
17:042.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -11,01
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:0417,2259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0997
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
17:0418,4465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0527
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
17:041.021,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.021,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:00
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.035.796
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|39.555.981
|% 9,96
|
|FONET
|13,05
|72.331.524
|% 9,76
|
|FLAP
|4,27
|84.422.062
|% 8,65
|
|TSGYO
|6,75
|51.852.451
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|92.636.781
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|37.836.568
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|404,70
|31.579.258
|% -7,94
|
|THYAO
|46,00
|5.859.089.741
|% -1,54
|
|SISE
|22,36
|2.813.777.394
|% 2,29
|
|SASA
|43,28
|2.092.516.984
|% 1,07
|
|SAHOL
|19,64
|1.643.425.165
|% -1,11
|
|TOASO
|62,80
|1.301.722.834
|% -4,92
|
|EKGYO
|2,63
|627.424.006
|% -1,87
|
|SEGYO
|1,19
|247.255.713
|% -5,56
|
|DOHOL
|3,99
|782.904.364
|% 0,50
|
|YKBNK
|4,60
|806.961.258
|% 0,44
|
|ODAS
|2,90
|480.497.180
|% 1,05
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2202
|17,2267
|% 0,59
|
|Euro
|18,4136
|18,4642
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,5485
|21,6565
|% 0,66
|
|Frank
|17,6341
|17,7403
|% 1,15
|
|Riyal
|4,5773
|4,6003
|% 0,56
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,76
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|4,25
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|0,00
|
|Tam
|6.784
|6.954
|-2,90
|
|Yarım
|3.279
|3.364
|-1,40
|
|Çeyrek
|1.645
|1.682
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,36
|
Seans Raporu
17:00
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17:15GSDHO
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 870, 681 adet işlem
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17:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 71 kaybederek (% -0.49 ) 2, 793
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17:12XU100
Endeks 2, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 36, 615.00 milyon TL de
-
17:12SEGYO
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 751, 145 adet işlem
-
17:06GSDHO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 405, 734 adet işlem