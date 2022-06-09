ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.06.2022 16:57
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Azade Onan Fon Denetçisi (0850) 399 99 99 azade.sahin@allianz.com.tr
Elif Metin Portföy Operasyonları & Raporlama Yöneticisi (0850) 399 99 99 elif.saglam@allianz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036512
BIST
17:352.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,72
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:3517,2426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1164
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2475
En Düşük
17,0843
17:3518,4760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0822
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6578
En Düşük
18,3717
17:351.020,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.020,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:35
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.473.621
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|40.701.281
|% 9,96
|
|FONET
|13,07
|79.029.175
|% 9,92
|
|FLAP
|4,32
|95.734.144
|% 9,92
|
|OYYAT
|68,85
|93.243.625
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|51.956.664
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.468.526
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|404,40
|34.452.883
|% -8,01
|
|THYAO
|47,12
|7.230.302.318
|% 0,86
|
|SISE
|22,60
|3.127.490.847
|% 3,39
|
|SASA
|43,36
|2.227.236.217
|% 1,26
|
|SAHOL
|19,69
|1.781.939.019
|% -0,86
|
|TOASO
|63,10
|1.410.195.077
|% -4,47
|
|EKGYO
|2,63
|683.660.299
|% -1,87
|
|DOHOL
|4,02
|867.338.392
|% 1,26
|
|SEGYO
|1,19
|250.113.285
|% -5,56
|
|YKBNK
|4,60
|893.410.462
|% 0,44
|
|ODAS
|2,94
|517.701.007
|% 2,44
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2263
|17,2426
|% 0,68
|
|Euro
|18,4214
|18,4760
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,5289
|21,6369
|% 0,57
|
|Frank
|17,5815
|17,6874
|% 0,85
|
|Riyal
|4,5803
|4,6033
|% 0,62
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-10,90
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,18
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,10
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50KGYO
Yüzde 5.53 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 123, 857 adet işlem
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17:49KARSN
Yüzde 4.59 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 756, 294 adet işlem
-
17:48FONET
Yüzde 9.76 oranında artışla 13.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 257, 208 adet işlem
-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 03 artarak (% 0.22 ) 2, 283
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TBORG, RYSAS, EUREN, FLAP