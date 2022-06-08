ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.06.2022 15:41
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 80-100 - BIST Sürdürülebilirlik Endeksi?ne Dayalı Oluşturulmuş veya Sürdürülebilirlik Temalı Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları - S&P, MSCI, NASDAQ, FTSE Russel, Clean Edge, Black Rock tarafından oluşturulmuş ESG, Sürdürülebilirlik ve/veya SRI Temalı endekslere dayalı Yabancı Borsa Yatırım Fonu ve Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20 Yerli ve Yabancı Ortaklık Payları
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20 Yerli/Yabancı Ortaklık Payları ve/veya Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikaları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20 Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) 0-20 Yerli/Yabancı Kira Sertifikası (TL/Döviz)
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20 Yerli ve Yabancı Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklığı Payları, Sürdürülebilirlik, ESG ve SRI Teması Dışındaki Yerli Yatırım Fonları ve Yerli ve Yabancı Borsa Yatırım Fonları
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15 Varantlar / Sertifikalar
Ters Repo İşlemleri 0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035763
BIST