ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaFON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 80-100 - BIST Sürdürülebilirlik Endeksi?ne Dayalı Oluşturulmuş veya Sürdürülebilirlik Temalı Yerli Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları - S&P, MSCI, NASDAQ, FTSE Russel, Clean Edge, Black Rock tarafından oluşturulmuş ESG, Sürdürülebilirlik ve/veya SRI Temalı endekslere dayalı Yabancı Borsa Yatırım Fonu ve Yabancı Yatırım Fonu Katılma PaylarıORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20 Yerli ve Yabancı Ortaklık PaylarıORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20 Yerli/Yabancı Ortaklık Payları ve/veya Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo SertifikalarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20 Kamu İç Borçlanma AraçlarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) 0-20 Yerli/Yabancı Kira Sertifikası (TL/Döviz)Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20 Yerli ve Yabancı Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıFON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Ortaklığı Payları, Sürdürülebilirlik, ESG ve SRI Teması Dışındaki Yerli Yatırım Fonları ve Yerli ve Yabancı Borsa Yatırım FonlarıMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Vadeli Mevduat (TL/Döviz) / Katılma Hesapları (TL/Döviz)Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15 Varantlar / SertifikalarTers Repo İşlemleri 0-10Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035763BIST