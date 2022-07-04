ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.07.2022 13:29
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,002055 0,75 0,002055 0,75 0,95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041068
BIST
14:452.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 22,55
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
14:4516,8333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0788
|Açılış
|: 16,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8349
En Düşük
16,7215
14:4517,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1295
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
14:45977,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,40
|Açılış
|: 977,45
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler14:45
|OYAYO
|9,50
|8.473.035
|% 9,83
|
|BERA
|15,22
|281.258.827
|% 8,79
|
|KLKIM
|23,60
|108.266.245
|% 8,36
|
|KMPUR
|36,50
|104.259.922
|% 7,99
|
|MNDRS
|3,52
|22.665.072
|% 7,98
|
|CANTE
|40,30
|64.873.808
|% -8,74
|
|MZHLD
|86,50
|16.777.569
|% -7,04
|
|MAKIM
|15,11
|134.946.068
|% -6,61
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|LIDFA
|10,60
|30.983.107
|% -4,93
|
|THYAO
|49,34
|1.500.877.099
|% 0,08
|
|KOZAL
|197,70
|1.339.522.202
|% 5,72
|
|SISE
|21,88
|968.160.714
|% 2,53
|
|EREGL
|26,76
|717.896.616
|% -1,11
|
|KOZAA
|28,64
|649.955.851
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,87
|556.011.019
|% 2,14
|
|ODAS
|2,83
|264.786.019
|% -2,08
|
|YKBNK
|4,43
|268.169.390
|% 0,45
|
|TSKB
|2,04
|103.952.634
|% -0,49
|
|SISE
|21,88
|968.160.714
|% 2,53
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8289
|16,8333
|% 0,47
|
|Euro
|17,5981
|17,6084
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,3983
|20,5006
|% 0,95
|
|Frank
|17,4768
|17,5821
|% 0,50
|
|Riyal
|4,4710
|4,4934
|% 0,44
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-4,74
|
|Altın Gr.
|978
|978
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.531
|6.630
|14,00
|
|Tam
|6.537
|6.614
|24,00
|
|Yarım
|3.200
|3.234
|12,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,63
|
Seans Raporu
14:45
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15:00PEGYO
Yüzde 7.77 oranında artışla 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 327, 876 adet işlem
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14:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 14, 974.00 milyon TL de
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14:58KLKIM
Yüzde 8.36 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 641, 609 adet işlem
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14:57MNDRS
Yüzde 7.98 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 575, 240 adet işlem
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14:55OYAYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.51 lira fiyatla işlem gören hissede 908, 601 adet işlem