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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.07.2022 13:33
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00452 1,65 0,00452 1,65 1,85




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041073


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 15,38 513.281.810 % 9,94  
OYAYO 9,51 10.377.932 % 9,94  
PEGYO 2,12 40.090.278 % 9,84  
MNDRS 3,58 36.930.789 % 9,82  
KLKIM 23,50 141.173.677 % 7,90  
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Dolar 16,7841 16,8202 % 0,39  
Euro 17,4770 17,5593 % 0,46  
Sterlin 20,2285 20,3300 % 0,11  
Frank 17,3727 17,4773 % -0,10  
Riyal 4,4545 4,4768 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 975 975 -0,91  
Cumhuriyet 6.540 6.639 23,00  
Tam 6.501 6.623 33,00  
Yarım 3.182 3.238 16,00  
Çeyrek 1.594 1.619 8,00  
Gümüş.Ons 19,89 19,94 0,03  
Gümüş Gr. 10,75 10,77 0,05  
Seans Raporu 18:05
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