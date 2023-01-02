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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.01.2023 11:31
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 65 08.11.2022 tarih 2022/2 02.01.2023
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 15 08.11.2022 tarih 2022/2 02.01.2023
BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ 20 08.11.2022 tarih 2022/2 02.01.2023




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091957


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BIST En Aktif Hisseler14:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 6.812,30 592.824.131 % 10,00  
POLTK 1.540,00 15.723.832 % 10,00  
BFREN 4.323,00 19.064.430 % 10,00  
ULUSE 258,50 30.339.521 % 10,00  
KONYA 3.773,00 151.310.742 % 10,00  
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14:19 Alış Satış %  
Dolar 18,7140 18,7391 % 0,20  
Euro 19,9864 20,0339 % 0,03  
Sterlin 22,4942 22,6070 % -0,20  
Frank 20,1814 20,3029 % 0,18  
Riyal 4,9646 4,9895 % 0,08  
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14:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.826 1,42  
Altın Gr. 1.098 1.100 3,03  
Cumhuriyet 7.402 7.514 33,00  
Tam 7.437 7.497 64,00  
Yarım 3.601 3.662 29,00  
Çeyrek 1.806 1.830 14,00  
Gümüş.Ons 23,94 23,99 0,03  
Gümüş Gr. 14,41 14,44 0,04  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
Seans Raporu 14:19
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