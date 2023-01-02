ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2023 11:31
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 65 08.11.2022 tarih 2022/2 02.01.2023
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 15 08.11.2022 tarih 2022/2 02.01.2023
BIST KATILIM 50 GETİRİ ENDEKSİ 20 08.11.2022 tarih 2022/2 02.01.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091957
BIST
14:195.638
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 128,86
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.642
En Düşük
5.568
14:1918,7391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0376
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
14:1920,0339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
14:191.099,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.099,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler14:19
|EGEEN
|6.812,30
|592.824.131
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.723.832
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|19.064.430
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.339.521
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.310.742
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|229.519.779
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,20
|5.091.537.781
|% 2,28
|
|THYAO
|144,80
|4.084.240.060
|% 2,77
|
|ASELS
|63,60
|3.286.626.371
|% 2,33
|
|TCELL
|40,24
|3.208.214.996
|% 6,23
|
|EKGYO
|9,04
|2.963.852.306
|% 3,55
|
|EKGYO
|9,04
|2.963.852.306
|% 3,55
|
|YKBNK
|12,05
|1.954.954.612
|% 2,03
|
|DOHOL
|11,01
|1.639.450.948
|% 4,06
|
|ISCTR
|13,17
|1.948.743.353
|% 3,13
|
|AKFGY
|5,68
|701.785.006
|% 7,58
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7140
|18,7391
|% 0,20
|
|Euro
|19,9864
|20,0339
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,4942
|22,6070
|% -0,20
|
|Frank
|20,1814
|20,3029
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9646
|4,9895
|% 0,08
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.100
|3,03
|
|Cumhuriyet
|7.402
|7.514
|33,00
|
|Tam
|7.437
|7.497
|64,00
|
|Yarım
|3.601
|3.662
|29,00
|
|Çeyrek
|1.806
|1.830
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|