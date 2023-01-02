ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2023 11:34
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST 100 GETIRI 75 08.11.2022 tarih 2022/6 02.01.2023
S&P 500 RETURN 5 08.11.2022 tarih 2022/6 02.01.2023
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 08.11.2022 tarih 2022/6 02.01.2023
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 10 08.11.2022 tarih 2022/6 02.01.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091963
BIST
14:205.638
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 129,30
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.642
En Düşük
5.568
14:2018,7237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
14:2020,0162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0114
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
14:201.099,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.099,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler14:18
|EGEEN
|6.812,30
|592.824.131
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|140.568.591
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|15.723.832
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|19.064.430
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.339.521
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|229.557.363
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,18
|5.100.589.997
|% 2,23
|
|THYAO
|144,90
|4.210.331.770
|% 2,84
|
|ASELS
|63,60
|3.292.060.925
|% 2,33
|
|TCELL
|40,16
|3.217.831.755
|% 6,02
|
|EKGYO
|9,06
|3.091.508.263
|% 3,78
|
|EKGYO
|9,06
|3.091.508.263
|% 3,78
|
|YKBNK
|12,04
|1.957.755.812
|% 1,95
|
|DOHOL
|11,04
|1.666.109.943
|% 4,35
|
|ISCTR
|13,16
|1.956.789.308
|% 3,05
|
|AKFGY
|5,68
|704.589.493
|% 7,58
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7176
|18,7314
|% 0,16
|
|Euro
|19,9975
|20,0349
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,4968
|22,6096
|% -0,19
|
|Frank
|20,1817
|20,3033
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9649
|4,9898
|% 0,08
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|3,45
|
|Cumhuriyet
|7.402
|7.514
|33,00
|
|Tam
|7.440
|7.500
|67,00
|
|Yarım
|3.603
|3.663
|30,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.831
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
14:18
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-
14:33SANEL
Yüzde 9.79 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 748 adet işlem
-
14:32ATLAS
Yüzde 5.87 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 504, 653 adet işlem
-
14:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TUPRS, KCHOL
-
14:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TTKOM, TCELL
-
14:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 119, 44 artarak (% 2.46 ) 4, 980