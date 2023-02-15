ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.02.2023 10:13
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 01.03.2012 25 Hayır
Ersin PAK Fon Kurulu Üyesi 04.05.2016 18 Hayır
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 29.05.2014 18 Hayır
Nilgün ŞİMŞEK ATA Fon Kurulu Üyesi 15.02.2023 28 Evet
Murat İMAN Fon Kurulu Üyesi 17.06.2020 25 Evet
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat İğnebekçili 15.02.2023 2017-(Devam) HSBC Portföy, Portföy Yöneticisi-( 2013-2016) Burgan Yatırım, Analist-( 2005-2013) EFG Yatırım, Analist 19 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Umur Açıkalın 15.02.2023 2021-(Devam) HSBC Portföy, Portföy Yöneticisi-(2018-2021) HSBC Hisse ve Kredi, Analist-(2017-2018) QNB Finansinvest, Kıdemli Hisse Analistİ-(2013-2017) BGC Partners, Hisse Analisti 11 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Diğer Hususlar
Açıklama Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. , Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113413
BIST
11:434.939
En Yüksek
|Değişim
|: 9,61%
|| 433,16
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.940
En Düşük
4.505
11:4318,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
11:4320,2296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
11:431.111,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -12,31
|Açılış
|: 1.111,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler11:40
|KRDMD
|17,49
|380.832.410
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|847.547.038
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,47
|5.603.663
|% 10,00
|
|IZMDC
|4,95
|38.437.226
|% 10,00
|
|TCELL
|36,74
|445.899.492
|% 10,00
|
|KUVVA
|37,80
|48.460
|% -10,00
|
|COSMO
|82,40
|299.936
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,30
|249.053
|% -9,36
|
|KSTUR
|221,30
|75.685
|% -6,82
|
|TBORG
|28,50
|173.166
|% -6,19
|
|THYAO
|139,90
|2.714.165.890
|% 9,98
|
|ASELS
|58,00
|1.908.936.897
|% 9,54
|
|EREGL
|41,32
|1.203.646.122
|% 9,95
|
|KOZAL
|542,50
|1.150.126.332
|% 9,77
|
|SISE
|42,70
|1.015.399.879
|% 9,99
|
|YKBNK
|8,92
|581.368.245
|% 9,72
|
|BSOKE
|6,05
|374.354.291
|% 5,22
|
|EKGYO
|7,20
|406.651.126
|% 9,92
|
|AKBNK
|16,17
|847.547.038
|% 10,00
|
|AKGRT
|3,03
|141.460.189
|% 5,21
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8476
|18,8530
|% 0,10
|
|Euro
|20,2239
|20,2359
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,7141
|22,8280
|% -0,65
|
|Frank
|20,3309
|20,4533
|% -0,13
|
|Riyal
|5,0074
|5,0325
|% 0,06
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-21,56
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-12,20
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.552
|7.615
|-103,00
|
|Yarım
|3.690
|3.726
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.863
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,51
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|13,00
|13,02
|-0,23
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-1,30
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:53XU100
Endeks 4, 940 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 9, 64 üstünde . İşlem hacmi 23, 384.00 milyon TL de
-
11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TOASO, ALARK
-
11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, KRDMD, HEKTS
-
11:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 394, 98 artarak (% 9.80 ) 4, 423
-
11:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, BRKO, AKBNK, UMPAS, ARCLK, NIBAS, HLGYO, KLKIM, MGROS, THYAO