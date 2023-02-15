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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.02.2023 10:13
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 01.03.2012 25 Hayır
Ersin PAK Fon Kurulu Üyesi 04.05.2016 18 Hayır
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 29.05.2014 18 Hayır
Nilgün ŞİMŞEK ATA Fon Kurulu Üyesi 15.02.2023 28 Evet
Murat İMAN Fon Kurulu Üyesi 17.06.2020 25 Evet

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Murat İğnebekçili 15.02.2023 2017-(Devam) HSBC Portföy, Portföy Yöneticisi-( 2013-2016) Burgan Yatırım, Analist-( 2005-2013) EFG Yatırım, Analist 19 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Umur Açıkalın 15.02.2023 2021-(Devam) HSBC Portföy, Portföy Yöneticisi-(2018-2021) HSBC Hisse ve Kredi, Analist-(2017-2018) QNB Finansinvest, Kıdemli Hisse Analistİ-(2013-2017) BGC Partners, Hisse Analisti 11 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar

Diğer Hususlar
Açıklama Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. , Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113413


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AKBNK 16,17 847.547.038 % 10,00  
SEYKM 8,47 5.603.663 % 10,00  
IZMDC 4,95 38.437.226 % 10,00  
TCELL 36,74 445.899.492 % 10,00  
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Sterlin 22,7141 22,8280 % -0,65  
Frank 20,3309 20,4533 % -0,13  
Riyal 5,0074 5,0325 % 0,06  
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11:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.835 -21,56  
Altın Gr. 1.111 1.111 -12,20  
Cumhuriyet 7.633 7.748 42,00  
Tam 7.552 7.615 -103,00  
Yarım 3.690 3.726 -50,00  
Çeyrek 1.845 1.863 -25,00  
Gümüş.Ons 21,49 21,51 -0,38  
Gümüş Gr. 13,00 13,02 -0,23  
B. Petrol 84,28 84,28 -1,30  
Seans Raporu 11:40
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