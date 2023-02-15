ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeTaylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 01.03.2012 25 HayırErsin PAK Fon Kurulu Üyesi 04.05.2016 18 HayırBurcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 29.05.2014 18 HayırNilgün ŞİMŞEK ATA Fon Kurulu Üyesi 15.02.2023 28 EvetMurat İMAN Fon Kurulu Üyesi 17.06.2020 25 EvetFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMurat İğnebekçili 15.02.2023 2017-(Devam) HSBC Portföy, Portföy Yöneticisi-( 2013-2016) Burgan Yatırım, Analist-( 2005-2013) EFG Yatırım, Analist 19 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarUmur Açıkalın 15.02.2023 2021-(Devam) HSBC Portföy, Portföy Yöneticisi-(2018-2021) HSBC Hisse ve Kredi, Analist-(2017-2018) QNB Finansinvest, Kıdemli Hisse Analistİ-(2013-2017) BGC Partners, Hisse Analisti 11 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarDiğer HususlarAçıklama Fon Müdürü, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. , Fon Hizmet Bölümü Müdürü İsmi DURMUŞ'tur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113413BIST