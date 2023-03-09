ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFerzan Peyk 01.03.2023 (2018 - 2023) - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Alternatif Yatırım Ürünleri Grup Müdürü - Portföy Yöneticisi - (2016 - 2017)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü 22 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarKerem Akmansoy 01.03.2023 (2019 - 2023) - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Portföy Yöneticisi - (2018 - 2019)- Yapı Kredi Bankası Finansal Analist 5 SPF Düzey 3 & Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122257BIST