ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSelçuk Yilmaz 01.03.2023 (2021 - 2023) - (Devam) - Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Geririli Menkul Kıymetler Fonları - Grup Müdürü - Portföy Yöneticisi - (2017 - 2021) - Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü 16 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarGüzide Coşar Cerit 01.03.2023 (2017 - 2023) - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölüm Müdürü - Portföy Yöneticisi 17 SPF Düzey 3 & Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122259BIST