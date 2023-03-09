ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEmre Tayfur 01.03.2023 (2022 - 2023 - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Bölüm Müdürü - Portföy Yöneticisi - (2021-2022) - AK Portföy A.Ş. - Müdür Yardımcısı - (2019-2021) - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Portföy Yöneticisi - (2017-2019) - Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarOnur Bayol 01.03.2023 (2021 - 2023)- (Devam) - Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Özel Portföy Yönetimi Müdürü - Portföy Yöneticisi - (2015-2021) - Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 15 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarOnursal Yazar 01.03.2023 (2018 - 2023)- (Devam) - Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Sabit Getirili Menkul Kıymetler - Portföy Yöneticisi 18 SPF Düzey 3 & Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122260BIST