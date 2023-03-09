ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBaşar Eraksoy 01.03.2023 (2019 - 2023) - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Alternatif Yatırım Ürünleri Müdürü - Portföy Yöneticisi - (2015 - 2019)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Yatırım Ürünleri - portföy Yöneticisi 11 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarKerem Baykal 01.03.2023 (2021 - 2023) - (Devam)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Emeklilik Fonları - Grup Müdürü - Portföy Yöneticisi - (2019 - 2021)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Fonları Bölüm Müdürü - (2017 - 2019)- Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi 16 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar & Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122275BIST