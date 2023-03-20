ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.03.2023 10:04
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü OKS Değişken Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126141
BIST
13:465.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -45,10
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
5.051
13:4619,0157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 19,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
13:4620,3517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0817
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,3523
En Düşük
20,2229
13:461.208,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -7,43
|Açılış
|: 1.208,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,86
BIST En Aktif Hisseler13:44
|CLEBI
|545,70
|50.750.379
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|795.589.381
|% 9,99
|
|FENER
|58,20
|46.006.809
|% 9,92
|
|ANELE
|5,34
|24.611.875
|% 9,88
|
|MEPET
|4,68
|17.536.279
|% 9,86
|
|MARKA
|9,54
|4.052.773
|% -10,00
|
|YKBNK
|10,22
|961.506.970
|% -9,16
|
|SRVGY
|156,60
|8.978.273
|% -8,04
|
|BTCIM
|36,52
|44.907.472
|% -7,78
|
|ONCSM
|113,80
|75.307.126
|% -7,48
|
|ASTOR
|61,80
|6.086.708.863
|% -4,78
|
|KOZAL
|22,16
|2.862.163.511
|% 7,78
|
|ISCTR
|14,25
|2.447.101.428
|% -3,19
|
|ASELS
|57,90
|2.013.212.396
|% 0,96
|
|THYAO
|127,80
|1.902.928.856
|% 1,03
|
|ISCTR
|14,25
|2.447.101.428
|% -3,19
|
|KOZAL
|22,16
|2.862.163.511
|% 7,78
|
|ASTOR
|61,80
|6.086.708.863
|% -4,78
|
|YKBNK
|10,22
|961.506.970
|% -9,16
|
|EKGYO
|6,90
|556.055.969
|% -2,54
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0111
|19,0155
|% 0,00
|
|Euro
|20,3415
|20,3563
|% 0,43
|
|Sterlin
|23,1356
|23,2516
|% 0,20
|
|Frank
|20,4085
|20,5315
|% -0,21
|
|Riyal
|5,0461
|5,0714
|% -0,02
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-10,40
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-8,24
|
|Cumhuriyet
|8.144
|8.267
|5,00
|
|Tam
|8.129
|8.212
|226,00
|
|Yarım
|3.985
|4.018
|110,00
|
|Çeyrek
|1.993
|2.009
|55,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,71
|13,72
|-0,11
|
|B. Petrol
|71,00
|71,00
|-1,97
|