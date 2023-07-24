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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.07.2023 15:32
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174554


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASTOR 106,70 1.964.216.372 % 10,00  
CWENE 278,30 864.104.884 % 10,00  
KONTR 223,30 2.827.157.367 % 10,00  
YYLGD 36,30 660.574.355 % 10,00  
ZEDUR 55,00 18.198.360 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9419 26,9478 % -0,08  
Euro 29,8545 29,8730 % -0,29  
Sterlin 34,4450 34,6177 % -0,33  
Frank 30,9747 31,1613 % -0,16  
Riyal 7,1630 7,1990 % -0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.961 -1,50  
Altın Gr. 1.699 1.699 -2,38  
Cumhuriyet 11.354 11.526 -54,00  
Tam 11.061 11.188 -121,00  
Yarım 5.531 5.620 -60,00  
Çeyrek 2.765 2.810 -30,00  
Gümüş.Ons 24,42 24,45 -0,18  
Gümüş Gr. 21,18 21,20 -0,16  
B. Petrol 82,08 82,08 1,20  
Seans Raporu 18:05
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