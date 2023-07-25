ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.07.2023 11:46
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174916
BIST
'
13:396.697
En Düşük
|Değişim
|: 0,03%
|| 1,85
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
13:3926,9548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0130
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
13:3929,7973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0503
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
13:391.699,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.699,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler13:37
|BIENY
|57,75
|1.448.580.571
|% 10,00
|
|AZTEK
|48,64
|323.316.214
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|57.820.694
|% 10,00
|
|CELHA
|42,46
|41.582.528
|% 10,00
|
|KUTPO
|61,60
|60.557.483
|% 10,00
|
|EUYO
|11,97
|6.350.241
|% -10,00
|
|BURCE
|172,30
|116.590.246
|% -9,98
|
|VKFYO
|27,84
|9.590.184
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,85
|1.807.383
|% -9,77
|
|CANTE
|17,44
|1.732.972.528
|% -8,79
|
|ASTOR
|105,80
|8.338.329.476
|% -0,84
|
|EUPWR
|181,90
|3.675.901.032
|% -5,41
|
|ASELS
|71,90
|3.525.444.725
|% 2,28
|
|THYAO
|221,00
|3.210.882.593
|% -0,36
|
|GESAN
|95,90
|2.883.833.162
|% -5,61
|
|ZOREN
|4,12
|801.982.390
|% -5,07
|
|YKBNK
|13,30
|2.395.340.705
|% 4,07
|
|ODAS
|10,06
|1.290.806.127
|% -5,00
|
|GSDHO
|4,01
|465.709.926
|% 5,80
|
|SKBNK
|2,99
|338.036.158
|% 1,01
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9503
|26,9574
|% 0,06
|
|Euro
|29,7758
|29,7935
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,5118
|34,6848
|% 0,06
|
|Frank
|30,8718
|31,0578
|% -0,12
|
|Riyal
|7,1643
|7,2003
|% -0,12
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|6,14
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|4,14
|
|Cumhuriyet
|11.321
|11.492
|-34,00
|
|Tam
|11.065
|11.148
|-6,00
|
|Yarım
|5.524
|5.600
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.800
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,59
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|21,29
|21,32
|0,18
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|-0,04
|