ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAli Sedat Toydemir 10.04.2019 2022-(devam) HSBC Portföy Yönetimi CIO-( 2017-2022) HSBC Portföy Yönetimi Yönetici 19 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarÇağlayan Yavuz 21.07.2023 2015-(devam) HSBC Portföy, Portföy Yöneticisi 15 SPF Düzey 3 & Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180106BIST