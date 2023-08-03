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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.08.2023 09:59
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Sedat Toydemir 10.04.2019 2022-(devam) HSBC Portföy Yönetimi CIO-( 2017-2022) HSBC Portföy Yönetimi Yönetici 19 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Çağlayan Yavuz 21.07.2023 2015-(devam) HSBC Portföy, Portföy Yöneticisi 15 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180106


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KLSER 44,24 103.346.719 % 10,00  
EUKYO 10,23 446.632 % 10,00  
FZLGY 14,31 111.614.151 % 9,99  
ATAKP 69,90 283.208.587 % 9,99  
ERCB 153,10 142.677.325 % 9,99  
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Euro 29,5105 29,5555 % 0,25  
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Frank 30,5991 30,7835 % -0,01  
Riyal 7,1718 7,2077 % 0,11  
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Altın Ons 1.937 1.937 2,72  
Altın Gr. 1.679 1.679 2,11  
Cumhuriyet 11.428 11.438 -33,00  
Tam 10.978 11.063 -19,00  
Yarım 5.493 5.557 -10,00  
Çeyrek 2.747 2.779 -4,00  
Gümüş.Ons 23,55 23,57 -0,16  
Gümüş Gr. 20,40 20,42 -0,15  
B. Petrol 82,73 82,73 -0,47  
Seans Raporu 11:39
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