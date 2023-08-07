ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.08.2023 14:44
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Taylan TÜRKÖLMEZ Fon Kurulu Başkanı 21.03.2014 22 Hayır
Ersin PAK Fon Kurulu Üyesi 04.05.2016 15 Hayır
Burcu UZUNOĞLU Fon Kurulu Üyesi 21.03.2014 15 Hayır
Emrah Ayrancı Fon Kurulu Üyesi 13.02.2023 19 Evet
Murat İMAN Fon Kurulu Üyesi 17.06.2020 23 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181472
BIST
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16:067.463
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 62,69
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:0626,9984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0844
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:0629,7313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0647
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:061.682,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.682,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:06
|MIPAZ
|28,60
|25.486.977
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|257.432.122
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|11.301.741
|% 9,99
|
|LUKSK
|64,95
|29.952.912
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|ZEDUR
|97,00
|330.841.766
|% -8,83
|
|SASA
|59,05
|5.011.908.211
|% -7,59
|
|ENSRI
|10,22
|113.976.847
|% -6,41
|
|THYAO
|264,20
|11.778.608.444
|% 6,19
|
|SASA
|59,05
|5.011.908.211
|% -7,59
|
|KLSER
|53,50
|4.886.186.910
|% 9,95
|
|SISE
|53,50
|3.426.017.831
|% -2,46
|
|EKGYO
|8,99
|3.344.440.580
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,99
|3.344.440.580
|% 1,47
|
|YKBNK
|14,76
|2.916.106.574
|% 2,07
|
|ADESE
|1,89
|292.295.476
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,12
|1.931.268.811
|% 0,37
|
|FZLGY
|15,73
|1.722.053.656
|% 7,81
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9929
|26,9984
|% 0,31
|
|Euro
|29,7151
|29,7313
|% 0,22
|
|Sterlin
|34,3773
|34,5497
|% 0,48
|
|Frank
|30,7380
|30,9232
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1746
|7,2106
|% 0,31
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-3,90
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|11.311
|11.482
|63,00
|
|Tam
|11.055
|11.139
|35,00
|
|Yarım
|5.532
|5.595
|17,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.798
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,38
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,53
|85,53
|-0,71
|