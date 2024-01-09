ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.01.2024 00:19
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2014 11,22 88,78
2015 12,00 88,00
2016 10,00 90,00
2017 12,00 88,00
2018 6,00 94,00
2019 8,00 92,00
2020 7,00 93,00
2021 8,00 92,00
2022 9,00 91,00
2023 11,00 89,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235238
BIST
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18:057.819
En Düşük
|Değişim
|: 2,49%
|| 190,16
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.825
18:0529,9195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0490
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9372
En Düşük
29,7686
18:0532,8814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1172
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,9059
En Düşük
32,6586
18:051.949,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.949,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.953,12
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|203,50
|816.049.075
|% 10,00
|
|CATES
|47,62
|619.059.689
|% 9,98
|
|SURGY
|34,38
|410.848.737
|% 9,98
|
|SUMAS
|212,60
|2.260.916
|% 9,98
|
|KUYAS
|57,25
|175.169.898
|% -6,91
|
|EMNIS
|88,10
|736.165
|% -6,03
|
|UMPAS
|7,83
|1.278.091
|% -5,66
|
|GARFA
|86,60
|121.416.660
|% -5,61
|
|BINHO
|302,00
|651.375.219
|% -5,03
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 9,15
|
|THYAO
|242,60
|6.354.251.281
|% 1,42
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 9,95
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|TUPRS
|140,00
|5.168.533.749
|% -2,64
|
|ISCTR
|25,30
|7.405.696.746
|% 9,15
|
|YKBNK
|22,00
|5.919.400.500
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,94
|1.895.495.857
|% 3,93
|
|AKBNK
|40,44
|6.196.831.418
|% 9,95
|
|SKBNK
|4,54
|625.016.734
|% 7,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8903
|29,9195
|% 0,16
|
|Euro
|32,7600
|32,8814
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,0193
|38,2100
|% 0,10
|
|Frank
|35,1377
|35,3494
|% 0,10
|
|Riyal
|7,9533
|7,9932
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,09
|23,12
|% 0,66
|
|Platin
|946,87
|950,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|993,58
|1.001,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,24
|76,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,51
|2.028,78
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59INVEO
Yüzde 6.47 oranında artışla 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 201 adet işlem
-
17:58PAMEL
Yüzde 8.08 oranında artışla 140.40 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 572 adet işlem
-
17:57DARDL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 957 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 85, 624.00 milyon TL de
-
17:56MARBL
Yüzde 9.42 oranında artışla 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 491, 128 adet işlem