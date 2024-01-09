ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2014 26,67 73,332015 26,67 73,332016 26,67 73,332017 26,67 73,332018 26,67 73,332019 26,67 73,332020 26,67 73,332021 26,67 73,332022 26,67 73,332023 26,67 73,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235248BIST