ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/03/2020 tarih ve 12233903-325.01.01-E.3696 sayılı izni doğrultusunda, 26/06/2020 tarihi itibarıyla "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu" ile birleştirilerek sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853037BIST