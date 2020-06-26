ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu
26.06.2020 09:43
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )
Türkçe
Fon Tasfiye Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/03/2020 tarih ve 12233903-325.01.01-E.3696 sayılı izni doğrultusunda, 26/06/2020 tarihi itibarıyla "Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu" ile birleştirilerek sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853037
BIST
11:02115.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.094,51
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.950
11:026,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
11:027,6973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7000
En Düşük
7,6816
11:02388,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 388,81
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,42
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|76.340.043
|% 9,94
|
|SARKY
|6,90
|10.825.264
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.209.133
|% 9,64
|
|AYEN
|5,27
|91.137.912
|% 8,66
|
|AKSUE
|11,92
|16.541.271
|% 7,78
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|YKGYO
|3,95
|32.336.443
|% -6,40
|
|LUKSK
|15,20
|402.134
|% -4,16
|
|GLRYH
|11,85
|4.102.697
|% -4,13
|
|ISFIN
|4,21
|471.132.167
|% 4,21
|
|KRDMD
|3,10
|273.054.897
|% 2,99
|
|ODAS
|2,33
|200.283.174
|% 2,19
|
|THYAO
|12,59
|187.131.027
|% 1,37
|
|GARAN
|8,29
|155.016.403
|% 0,85
|
|ISFIN
|4,21
|471.132.167
|% 4,21
|
|KRDMD
|3,10
|273.054.897
|% 2,99
|
|ODAS
|2,33
|200.283.174
|% 2,19
|
|IHLGM
|1,61
|135.164.358
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|58.734.718
|% -1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4833
|8,5258
|% -0,05
|
|Frank
|7,2062
|7,2496
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|0,72
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.540
|-0,20
|
|Tam
|2.592
|2.606
|-0,20
|
|Yarım
|1.259
|1.275
|-0,10
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|41,49
|41,49
|0,44
|
Seans Raporu
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11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1238, 33 artarak (% 0.94 ) 133, 499
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